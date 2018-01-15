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«Заминировавший» Курский вокзал мужчина осужден на четыре года

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Басманный суд столицы в понедельник приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, который ранее сообщил о ложной угрозе взрыва на Курском вокзале, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

Уточняется, что 52-летний житель Владимирской области был признан виновным по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». «Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы и путем частичного сложения с ранее назначенным наказанием за совершение другого преступления окончательно назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ММТП.

В апреле прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил контролеру у входа в Курский вокзал, что в его пакете якобы находится взрывное устройство, после чего бросил его под ноги контролеру. Из павильона эвакуировали людей, а на место произошедшего были вызваны полицейские. Информация о взрывном устройстве и взрывчатых веществах не подтвердилась. 

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