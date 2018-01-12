Прямой эфир

С Украины в Россию пришел заминированный поезд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С Украины в Россию 11 января пришел заминированный поезд. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Под колесной парой грузового поезда на станции Валуйки-сортировочная обнаружен корпус гранаты Ф-1 времен ВОВ», — отмечает телеканал.

После того, как вагон был отправлен на запасной путь, подозрительный предмет был осмотрен саперами.

Станция Валуйки-сортиворочная находится в Белгородской области России. По некоторым данным, поезд отправился со станции Лантратовка, которая находится на территории Луганской области, подконтрольной Киеву.

9 января жительница Уссурийска обнаружила в бесхозной сумке гранату Ф-1 с запалом. 

30 ноября 2017 года две гранаты взорвались в суде Днепропетровской области на Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два украинских самолета проверяют на взрывчатку в аэропорту Стамбула
СМИ: звонки о «минированиях» в регионах РФ поступают с Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017