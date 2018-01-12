С Украины в Россию пришел заминированный поезд

С Украины в Россию 11 января пришел заминированный поезд. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Под колесной парой грузового поезда на станции Валуйки-сортировочная обнаружен корпус гранаты Ф-1 времен ВОВ», — отмечает телеканал.

После того, как вагон был отправлен на запасной путь, подозрительный предмет был осмотрен саперами.

Станция Валуйки-сортиворочная находится в Белгородской области России. По некоторым данным, поезд отправился со станции Лантратовка, которая находится на территории Луганской области, подконтрольной Киеву.

9 января жительница Уссурийска обнаружила в бесхозной сумке гранату Ф-1 с запалом.

30 ноября 2017 года две гранаты взорвались в суде Днепропетровской области на Украине.