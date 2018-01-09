Жительница Уссурийска обнаружила гранату в бесхозной сумке

Местная жительница обнаружила бесхозную сумку, в которой находился опасный предмет, похожий на гранату, сообщает пресс-служба управления по делам гражданской бороны и чрезвычайных ситуаций в Уссурийске.

Информация о том, что женщина обнаружила опасный предмет в бесхозной сумке, поступила в единую диспетчерскую от дежурного ОМВД по городу 1 января 2018 года в 10:40, сообщает ИА UssurMedia.

Все оперативные службы города немедленно прибыли к месту обнаружения предмета. В ходе осмотра было установлено, что в сумке находится граната Ф-1 с запалом. Спустя два часа группе разминирования удалось изъять снаряд, который оказался учебным.