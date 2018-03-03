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Злая рокировка

Истории детей, которых перепутали в роддомах
Фото: depositphotos/ufabizphoto
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Злая рокировка
2018-02-27 18:16:58">
2018-02-27 18:16:58
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В среду, 28 февраля, депутаты предложили ввести уголовную ответственность для медработников, которые по неосторожности подменили детей в роддомах. Законопроект предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы и штраф 200 тыс. рублей. Эта идея возникла после того, как две пожилые женщины решили подать в суд на роддом из-за ошибки, произошедшей почти 40 лет назад. В 1978 году во время выписки из родового отделения акушеры перепутали новорожденных девочек. Всё это время семьи воспитывали чужих детей как своих, а теперь готовят судебные иски. Одна из матерей распознала, что ребенка подменили, еще когда в первый раз взяла младенца на руки, но докопаться до истины удалось лишь спустя многие годы. История этих семей напоминает сюжет мелодрамы, впрочем, такие случаи стали всё чаще вскрываться в разных регионах страны. Врачебная халатность стала причиной разлада в семьях и годами порождала недоверие между родителями. Портал iz.ru узнал, как сложились судьбы детей, которых перепутали в роддомах.

Тебя словно подменили

В Пермском крае спустя 40 лет раскрыли подмену детей в роддоме

Римма Швецова с самого начала подозревала, что воспитывает чужого ребенка: светловолосая, голубоглазая девочка не была похожа ни на кого из домочадцев. Когда родилась Вероника, в семье уже было двое детей, еще один — мальчик — родился спустя несколько лет. По мере взросления разница между ней и сестрами с братом становилась всё заметнее. В дополнение к внешним различиям — у малышки была другая группа крови. Отец семьи недолюбливал девочку и был уверен, что дочь от другого мужчины. Из-за постоянных упреков семья распадалась: муж нашел другую женщину и подал на развод. А Римма осталась одна с четырьмя детьми на руках.

Швецова прекрасно помнила, что в день родов, помимо нее, в отделении были еще три женщины. Среди них была и Юлия Савельева, которой отдали кареглазую девочку. Бирок на ручках не было ни у одного из детей. Татьяна, выросшая в семье Савельевых, наоборот, была любимым ребенком. Хоть и проблемным: другие дети побаивались ее. На ее непохожесть на родителей практически не обращали внимания.

Семьи впервые встретились, когда девочкам было меньше годика. Римма Швецова приехала в гости к Савельевым и поделилась подозрением, что детей подменили.

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Фото: TASS/DPA/Waltraud Grubitzsch

«Римма Павловна приехала к нам с Вероникой, сказала, что детей наших поменяли, видимо, в роддоме, что муж дочку не любит, что она на них не похожа, — рассказала изданию ProPerm Юлия Савельева. — Но я свою Таню не отдала, конечно. Мой муж детей любит. Да и как я своего ребенка отдам, она вон уже какая большая, улыбается. Нет, не отдам. Да и сложно мне было поверить, что могли медики так поступить — детей наших поменять».

Депутаты предложили ввести уголовное наказание за подмену детей в роддоме

Кроме того, возможности сделать ДНК-экспертизу и доказать врачебную ошибку тогда у женщин не было. Даже в начале 2000-х годов ДНК-тесты стоили дорого и проводились только в крупных городах. В небольшом поселке в Пермском крае сделать ничего подобного было нельзя.

Спустя почти 40 лет Швецова обратилась в программу «Пусть говорят» и рассказала свою историю. Подмена детей — один из излюбленных сюжетов российских ТВ-шоу. Редакторы телепередачи пригласили родителей и их повзрослевших дочерей в студию. И именно там огласили результаты ДНК-теста: вероятность совпадения 99%.

«Первый раз в жизни я растерялась, — поделилась впечатлениями Римма Павловна. — Я столько пережила, столько перенесла, никогда от государства ничего не ждала и ничего не просила. Я была растеряна, обижена и очень зла на нашу медицину».

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Фото: depositphotos/ufabizphoto
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Именно она первой решила обратиться с иском к региональному минздраву. Привлечь медиков к ответственности не получится. Сроки давности для уголовной ответственности медицинских работников давно истекли. Если учесть, что девочки родились 40 лет назад, то акушеров уже может и не быть в живых. По материальному ущербу срок составляет всего три года, а вот по моральному ущербу — отсутствует вовсе.

«Так как из-за этой истории нравственные страдания переживал каждый человек в отдельности, то иски не будут коллективными. Римма Швецова уже готовит иск, Юлия Савельева тоже. Согласно судебной практике, можно рассчитывать на сумму около миллиона рублей», — поясняет порталу iz.ru адвокат Игорь Саввин, представляющий интересы пострадавших в суде.

Отцы тоже могут считаться пострадавшими в данной ситуации. Особенно учитывая тот факт, что подмена ребенка в роддоме послужила почвой для недоверия и распада семьи. «У Швецовых муж тяжело запил из-за этого. Несколько лет назад у него случился инсульт, и ему трудно общаться. Но он имеет полное право обратиться в суд», — добавил Саввин.

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Отсудить компенсацию вполне реально, уверен Саввин. Тем более что четырем семьям, попавшим в аналогичные обстоятельства, это уже удавалось.

Челябинские Зита и Гита

Громкий случай произошел в Челябинской области летом 2017 года. Зоя Туганова доказала, что вырастила и воспитала чужую дочь. Из-за ошибки акушеров русская девочка воспитывалась в башкирской семье, а башкирская — в русской.

Туганова еще во время выписки поняла, что это не ее ребенок, но врачи пригрозили матери психиатрической экспертизой и заставили принять чужого младенца. Пока смуглянка, названная Катей, росла в благополучной семье, ее родная дочь Люция прозябала в нищете.

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Фото: Global Look Press/ZUMA/MediaDrumWorld

Воспитывавший ее отец подозревал супругу в неверности из-за рождения девочки, начал беспробудно пить, а потом попал в тюрьму за убийство. В 13 лет Люцию отправили в детский дом. Туганова нашла родную дочь спустя 30 лет в соцсетях: вспомнила фамилию роженицы из соседней палаты, которой, как ей казалось, могли отдать ее девочку. Люция жила очень бедно, стала инвалидом и воспитывала троих детей.

Жительница Челябинска 30 лет принимала чужую дочь за свою

В суд обращалась только одна из мам — Туганова и выиграла иск. Тулигеновой на тот момент уже не было в живых. Пострадавшая потребовала за подмену детей 10 млн, но получила 1 млн рублей. Она сочла сумму слишком маленькой, чтобы покрыть причиненный ущерб.

«Если бы детей не перепутали, моя родная дочь росла бы в любви и не оказалась в детдоме. Мне ведь сейчас 70 лет. В этом возрасте я уже не могу помочь ей материально. Сама живу на одну пенсию. Ошибка, которую совершили врачи, стоит гораздо дороже», — рассказала «КП Челябинск» Туганова.

Своего не отдам, чужого не брошу

По всем четырем делам о подмене детей суд встал на сторону пострадавших. В Орловской области удалось даже наказать виновных. В 2009 году состоялись слушания о подмене двух младенцев — Никиты и Адлана. Об ошибке медсестры родители узнали спустя два года: мать одного из мальчиков Анна Андросова обнаружила другое имя на обратной стороне бирки новорожденного — Зарема Тайсумова.

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Фото: depositphotos/oksun70
Подмененная в роддоме жительница Челябинска потребовала компенсации

Тогда она связалась с чеченской семьей, но там наотрез отказались отдавать голубоглазого Адлана. На тот момент мальчик уже стал для них как родной. Семья Тайсумовых готовилась к переезду в Грозный, у них и мысли не возникало, что ребенка, которого они воспитывали, могли подменить.

Андросовы обратились в суд, была назначена ДНК-экспертиза, которая и показала, что из-за ошибки чеченский мальчик воспитывался в семье Андросовых, а русский с тяжелым врожденным пороком — в семье Тайсумовых. После теста детей вернули в родные семьи. Суд присудил матери каждого из детей по 150 тыс. рублей. Акушерку, которая допустила роковую ошибку во время пеленания детей, уволили. В возбуждении уголовного дела по факту подмены младенцев семьям отказали.

Вернули «похороненного»

Счет по алиментам из интерната помог родителям найти «умершего» сына

Не менее драматично развивались события в Волгограде, где матери вернули сына, который из-за ошибки медиков числился умершим в течение семи лет. О том, что их сын на самом деле жив, родители узнали от судебных приставов, которые прислали им документ о взыскании алиментов. Не застав семью дома, ФССП арестовало деньги на счету матери. Долг составил 230 тыс. рублей. Когда женщина приехала разбираться в отделение, ей сообщили, что сын, которого они считали погибшим, всё это время находился в детдоме.

«Взглянув на документы, родительница упала в обморок. А после приведения ее в чувство выяснилось, что супружеская чета всё это время была в уверенности, что ребенок умер», — говорится в сообщении управления службы по Волгоградской области.

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

Мальчик родился в 2011 году, и врачи отвели ему несколько дней. Молодые родители написали отказ от ребенка, но спустя несколько дней передумали и вернулись, чтобы его забрать. Тогда врачи констатировали, что ребенок не выжил.

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В канун Нового года семья обратилась в суд за восстановлением родительских прав и встречала праздник в полном составе. Впрочем, добиваться компенсаций за детство, проведенное без родителей по чьей-то оплошности, они не стали. Наоборот, оплатили алименты за содержание ребенка, которого они «похоронили» и оплакивали.

«Родители очень напуганы таким общественным резонансом, который вызвала их история, мне пришлось их успокаивать. Они обратились ко мне с просьбой не сообщать их персональные данные, и я обещала им это со своей стороны. Это благополучная семья, у них еще есть двое детей, в отношении их сына-инвалида в 2017 году они восстановлены в родительских правах. Никаких опасений за ребенка, который возвращен в семью, у меня нет», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

Она считает эту историю вымыслом и отказывается верить в то, что ребенка могли объявить умершим и отправить в детский дом. По ее словам, уже в те годы проводилась активная работа по профилактике социального сиротства и допустить подобного врачи попросту не могли.

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