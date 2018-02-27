В Пермском крае спустя 40 лет раскрыли подмену детей в роддоме

В Пермском крае две семьи узнали о подмене детей спустя 40 лет. Инцидент произошел в Пожвинской больнице.

7 марта в 1978 года там родились четыре малыша. Уже тогда при выписке одна из матерей — Римма Швецова — заподозрила, что ее дочь перепутали.

Со временем, когда ребенок начал взрослеть, женщина заметила, что девочка не похожа на родителей. Это стало поводом для ссор с супругом, позднее пара развелась.

Другая жительница Пермского края Юлия Савельева, которая также родила девочку, даже не догадывалась о том, что ее ребенка перепутали. Об этом она узнала от Швецовой, когда та озвучила свои сомнения.

Проведенные ДНК-тесты подтвердили, что детей действительно подменили, сообщает «РИА Новости».

Теперь женщины намерены обратиться в суд.