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В Москве назвали самые необычные имена новорожденных в 2017 году

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Более 134 тыс. актов о рождении детей зарегистрировано в Москве за прошедший год.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на комитет по делам ЗАГС, наибольшей популярностью у родителей при выборе имени для мальчиков пользовались Михаил, Артем, Максим, Даниил, Иван, Дмитрий, Кирилл, Матвей и Андрей. Самыми популярными именами девочек стали Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Екатерина.

Новорожденных москвичей называли и необычными именами. Так, в 2017 году в столице родились Форвард, Норд, Орфей и Франклин, Златозара, Ладислава, Аграфена и Искра. Несколько мальчиков получили старорусские имена Велесвет, Ладомир, Патрикей и Харлампий, девочки — Дорофея, Васса и Исидора.

Напомним, 21 апреля Госдума приняла в третьем чтении проект закона, который запрещает называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы. 

В 2002 году в Москве ребенку дали имя БОЧ рВФ 260602 (аббревиатура «Биологический объект человека рода Ворониных–Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года»). Столичный загс отказал выдавать свидетельство о рождении и регистрировать ребенка.

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