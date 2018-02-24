Три человека погибли в ДТП с фурой в Башкирии

В Туйзмазинском районе Башкирии столкнулись легковой автомобиль с грузовиком, жертвами аварии стали три человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по республике.

ДТП произошло 1335 км трассы М-5 (Урал). В результате происшествия погибли пассажиры Daewoo Nexia, 43-летний водитель иномарки и 49-водитель фуры не пострадали.

На месте столкновения работает следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии устанавливаются.

Также 24 февраля произошло ДТП с автобусом и легковушкой в Санкт-Петербурге. Водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии.