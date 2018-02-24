Шесть пассажиров пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Челябинске

В Челябинске произошло ДТП с участием двух маршрутных такси, пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Столкновение произошло в 10.20 по местному времени (08.20 мск) у дома 78 по Комсомольскому проспекту. По предварительным данным, водитель маршрутки №91 выбрал небезопасное расстояние и врезался в ехавший впереди автобус №56.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Также 24 февраля произошло ДТП с автобусом и легковушкой в Санкт-Петербурге. Водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии.