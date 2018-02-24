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Автобус с пассажирами попал в ДТП в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Пушкинском районе Петербурга произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по городу, водитель иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным ведомства, ДТП произошло в субботу, 24 февраля, в 10:20 на Московском шоссе. Муниципальный автобус маршрута №192, чтобы избежать столкновения с автомобилем Toyota, выезжающим с заправки, вылетел на встречную полосу, где врезался в Chevrolet.

В результате столкновения автобус и иномарка съехали с дорожного полотна. Водитель Chevrolet получил тяжелые травмы. В «ЛиАЗе» на момент столкновения было не более четырех человек, никому медицинская помощь не потребовалась.

Как передает телеканал «78», водителя иномарки сильно зажало в автомобиле и для его извлечения понадобилась помощь спасателей.

Днем ранее в Петербурге произошло крупное ДТП с участием 12 автомобилей, в том числе одного грузовика. В результате столкновений пострадали трое, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

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