При ДТП с маршруткой в Ставрополе пострадали пять человек

В Ставрополе произошло ДТП с участием маршрутки, пять человек пострадали. Об этом сообщает краевое управление ГИБДД.

«По предварительной версии, водитель автомашины ВАЗ-2106 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с остановившейся перед пешеходным переходом пассажирской «Газелью», водитель которой пропускал пешеходов», — сказано в сообщении.

При столкновении пострадали водитель легковушки и четверо пассажиров маршрутки: две женщины, 15-летний подросток и полуторагодовалый ребенок. Потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Последний раз о ДТП в Ставрополе сообщалось 11 февраля. Маршрутка столкнулась с иномаркой, пострадали девять человек.