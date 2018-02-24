СК проверяет ДТП со смертельным исходом в Якутии

СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проверяет ДТП в Горном районе республики, при котором погибли три пассажира, включая ребенка. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства в субботу, 24 февраля.

Столкновение автомашин Mitsubishi Fuso и Toyota Hiace произошло накануне вечером.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажиры микроавтобуса — двое мужчин 1987 и 1961 годов рождения, а также двухлетний мальчик.

Еще четверо были госпитализированы с различными травмами.

20 февраля в Перми столкнулись два рейсовых автобуса, в результате аварии погиб 12-летний ребенок.

Передняя часть одного из автобусов была практически полностью разбита из-за сильного удара. Всего в транспортном средстве находились 20 человек, второй автобус ехал без пассажиров.