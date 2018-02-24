Власти Новосибирска окажут помощь семье погибших в ДТП на тротуаре

Семье погибших и пострадавшим в автоаварии с наездом на пешеходов на тротуаре в Новосибирске окажут помощь. Такое распоряжение сделал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в субботу, 24 февраля.

Инцидент произошел накануне, когда водитель Honda CR-V не справился с управлением, сбил насмерть двоих, в том числе и трехлетнего ребенка, еще трое пострадали. Заведено уголовное дело.

«Мэру оперативно доложили о происшествии. Он распорядился оказать всю необходимую помощь семье погибших и пострадавшим в страшной аварии», — цитирует сообщение пресс-службы мэрии «РИА Новости».

Очевидцы предполагают, что водитель засмотрелся на салют.

21 февраля микроавтобус Toyota Town Ace Noah сбил подростка, когда он пытался перейти автомобильную дорогу в Уссурийске.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные телесные травмы и был госпитализирован. У него диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки, правого коленного сустава и костей носа.