Микроавтобус сбил подростка на автодороге в Уссурийске

Микроавтобус Toyota Town Ace Noah сбил подростка, когда он пытался перейти автомобильную дорогу в Уссурийске, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Инцидент произошел вчера, 20 февраля, в районе 17:50, возле одного из домов на Новоникольском шоссе. Пешеход, 17-летний юноша, пытался перейти проезжую часть в непредусмотренном для этого месте, когда его сбил микроавтобус Toyota Town Ace Noah.

Известно, что водитель транспортного средства ехал с превышающей допустимую норму скоростью, не успел затормозить перед пешеходом и совершил наезд, сообщает ИА UssurMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил различные телесные травмы и был госпитализирован. У него диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки, правого коленного сустава и костей носа. Обстоятельства происшествия выясняются.