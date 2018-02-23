Три человека погибли в ДТП с КамАЗом в Якутии
ДТП с участием КамАза и микроавтобуса произошло в Якутии в пятницу, 23 февраля. Микроавтобус и грузовик столкнулись на 141 км в Горном улусе.
РЕН ТВ сообщает, что жертвами аварии стали три человека — они погибли на месте. Четыре человека пострадали, их доставили в больницу. Один из пострадавших находится в коме, отмечает телеканал.
Полицейские проводят расследование, устанавливается виновник и обстоятельства ДТП.
Ранее в пятницу двое погибли и четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае.