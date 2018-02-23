Три человека погибли в ДТП с КамАЗом в Якутии

ДТП с участием КамАза и микроавтобуса произошло в Якутии в пятницу, 23 февраля. Микроавтобус и грузовик столкнулись на 141 км в Горном улусе.

РЕН ТВ сообщает, что жертвами аварии стали три человека — они погибли на месте. Четыре человека пострадали, их доставили в больницу. Один из пострадавших находится в коме, отмечает телеканал.

Полицейские проводят расследование, устанавливается виновник и обстоятельства ДТП.

Ранее в пятницу двое погибли и четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае.