Два человека стали жертвами ДТП в Краснодаре

Вечером в пятницу, 23 февраля, три автомобиля попали в ДТП в Краснодаре, на месте аварии погибли два человека. Как рассказали в правоохранительных органах, пять человек госпитализированы, сообщает ТАСС.

ДТП произошло около 20:00 на 10-м километре Ростовского шоссе, добавили в полиции.

Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля Audi выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota, а затем с ВАЗом. На месте погибли мужчина и женщина, находившиеся в японском автомобиле.

Ранее в пятницу нетрезвый водитель сбил четверых детей на пешеходном переходе в Великом Новгороде.