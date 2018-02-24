Рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-». Прогноз по рейтингу — «позитивный». Об этом сообщает «РИА Новости».

Агентство отмечает, что рейтинг остался на низшей ступени инвестиционной категории.

Прогноз по рейтингу отражает укрепление российской экономической политики, чего удалось добиться за счет применения гибкого обменного курса и разумной налоговой стратегии.

Ранее агентство Fitch повысило рейтинг Греции с «B-» до «B».