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Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Белоруссии

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Фото: Global Look Prees/ImageStockArt/face to face
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Белоруссии в иностранной и национальной валюте до уровня «B» с «B–».

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, опубликованном в субботу, 27 января.

Fitch Ratings ожидает, что инфляция в Белоруссии составит в среднем 6,2% в 2018–2019 годах, сообщает ТАСС.

Замедлению инфляции способствовало улучшение координации между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой, разумная политика в отношении зарплаты и гибкость обменного курса.

23 января Белоруссия утвердила новые тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны, которые вступят в силу 1 февраля 2018 года.

В частности, тариф на прокачку топлива по трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен до 307,19 рубля за 1 т нетто (без НДС), а по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — до 131,95 российского рубля. Оба тарифа проиндексированы на 6,7% по сравнению с действующими.

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