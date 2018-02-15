Минфин не видит оснований для ухудшения рейтинга S&P и Fitch 23 февраля

Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак заявил, что причин для снижения инвестиционного рейтинга S&P и Fitch 23 февраля нет.

По его словам, «Россия более чем достойна иметь инвестиционный рейтинг». Однако «наличие санкций и сохраняющаяся достаточно высокая зависимость бюджета и темпов роста от состояния внешних рынков и рынков углеводородов в первую очередь» будут давить на решения рейтинговых агентств, отметил замминистра.

«Нет оснований для того, чтобы ухудшить рейтинг, мы практически в этом уверены. Но улучшить? Не от нас это зависит», — сказал Сторчак «РИА Новости» в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. Агентства S&P и Fitch должны принять очередное решение о пересмотре суверенного рейтинга РФ 23 февраля.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне Ва1.