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Майнинг-ферму на 500 тыс. рублей выкрали из квартиры в Заполярном

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Майнинг-ферму почти на 500 тыс. рублей выкрали необычным способом из квартиры в городе Заполярный Печенгского района Мурманской области, сообщает пресс-служба Управления МВД по области.

Инцидент произошел этой ночью, 22 февраля, в квартире на первом этаже в одном из домов на улице Юбилейной. Из квартиры было похищено оборудование для майнинг-фермы. Похитители забрали 29 видеокарт, десять процессоров и блоков питания, жесткие диски, пять материнских плат и другое оборудование, сообщает ИА «Би-порт».

Следственные органы установили, что похитители проникли в квартиру весьма необычным способом — через подвал. Они забрались в подвальное помещение дома и оттуда взломали пол квартиры на первом этаже. Таким же образом злоумышленники покинули место преступления. По приблизительным подсчетам сумма ущерба составила 491 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что подобное преступление первое в Заполярье. Обычно преступления, связанные с криптовалютой, носят мошеннический характер.

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