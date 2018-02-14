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Новый вирус превращает гаджеты в «ферму» для криптовалют

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ramiro Agustin Vargas Tabares
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Онлайн-мошенники научились внедрять в систему смартфонов вирус, заставляющий гаджет самостоятельно майнить криптовалюту. Об этом сообщает портал Malwarebytes Lab.

С технической проблемой столкнулись пользователи Android. Мошенники использовали схему, действующую при помощи механизма принудительных перенаправлений. Усугубляется это тем, что пользователи не используют программы обеспечения безопасности на мобильных устройствах. По данным специалистов, злоумышленники используют эту возможность для получения валюты Monero (XMR) с помощью вредоносного ПО под названием EITest.

Как сообщает телеканал «Звезда», пользователю предлагается ввести код, и пока он не введен и не нажата кнопка «Продолжить», гаджет будет активно производить криптовалюту на полной скорости, максимизируя работу процессора устройства. В большинстве случаев этот механизм работает автоматически, без согласия пользователя и почти никак не заметен, за исключением шума из вентилятора компьютера жертвы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Forbes назвал самого богатого криптовалютного миллиардера.

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