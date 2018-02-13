Исландии грозит дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют

Исландия может столкнуться с энергетическим кризисом из-за роста майнинга криптовалют. Об этом заявил директор по развитию бизнеса исландской энергетической компании Hitaveita Sudurnesja Йоханн Снорри Сигурбергссон.

Он рассказал о высокой заинтересованности инвесторов в открытии на территории острова центров по обработке информации для добычи криптовалют и отметил, что постоянно получает звонки с соответствующими запросами.

«Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии», — заявил Сигурбергссон в интервью BBC.

По его оценке, электропотребление центров по обработке информации в 2018 году составит 840 гВт/ч. При этом всё население Исландии потребляет суммарно порядка 700 гВт/ч.

Майнинг криптовалют осуществляется за счет решения с помощью мощностей компьютера математических задач. Операции требуют потребления большого количества электроэнергии.

Как сообщал портал iz.ru, Минкомсвязь РФ планирует официально разрешить гражданам и компаниям майнинг криптовалюты и предоставить им квоты на электроэнергию, а также специальный тариф.