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Исландии грозит дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Исландия может столкнуться с энергетическим кризисом из-за роста майнинга криптовалют. Об этом заявил директор по развитию бизнеса исландской энергетической компании Hitaveita Sudurnesja Йоханн Снорри Сигурбергссон.

Он рассказал о высокой заинтересованности инвесторов в открытии на территории острова центров по обработке информации для добычи криптовалют и отметил, что постоянно получает звонки с соответствующими запросами.

«Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии», — заявил Сигурбергссон в интервью BBC

По его оценке, электропотребление центров по обработке информации в 2018 году составит 840 гВт/ч. При этом всё население Исландии потребляет суммарно порядка 700 гВт/ч.

Майнинг криптовалют осуществляется за счет решения с помощью мощностей компьютера математических задач. Операции требуют потребления большого количества электроэнергии. 

Как сообщал портал iz.ru, Минкомсвязь РФ планирует официально разрешить гражданам и компаниям майнинг криптовалюты и предоставить им квоты на электроэнергию, а также специальный тариф. 

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