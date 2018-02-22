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В Кузбассе пенсионерка не заметила смерти сына и прожила с умершим неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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В Кемеровской области пенсионерка около недели жила в квартире с умершим сыном. Тело 37-летнего мужчины обнаружил его брат, пришедший в гости к матери. Об этом сообщает правоохранительный портал Кузбасса.

Инцидент произошел в городе Кемерово на улице Терешковой.

В течение недели пенсионерка так и не заметила, что ее сын скончался, и думала, что мужчина просто спит. При этом тело мужчины начало разлагаться и в квартире стоял едкий трупный запах.

Брат умершего вызвал полицию. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы для определения точной даты и причины смерти мужчины.

В январе портал iz.ru сообщал, что в подмосковном Подольске в квартире 77-летней пенсионерки обнаружены два мумифицированных тела.

По словам пожилой женщины, это тела ее брата и сестры, умерших около 8–9 лет назад.

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