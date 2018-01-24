Мумии двух человек обнаружили в квартире пенсионерки в Подмосковье

В подмосковном Подольске обнаружены два мумифицированных тела в квартире пенсионерке. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

По словам 77-летней хозяйки квартиры, это тела ее брата и сестры, умерших около восьми-девяти лет назад.

«24 января 2018 года в одной из квартир города Подольск обнаружены мумифицированные тела мужчины и женщины <…> Проводится доследственная проверка», –– сообщили в СК.

Пенсионерка пояснила, что оставила тела умерших родственников в квартире, так как у нее не было средств на похороны.

По данным следователей, с 1980 года в данной квартире действительно проживали две сестры и брат. Причину и дату смерти родственников пенсионерки установит судебно-медицинская экспертиза.

24 января портал iz.ru сообщил, что убивший двух человек в Санкт-Петербурге мужчина, и спрятавший позже тела в диван, приговорен к пожизненному заключению.