Тело неизвестного мужчины обнаружено у подножия вулкана на Камчатке

На Камчатке следователи выясняют обстоятельства смерти неизвестного мужчины. Его тело было обнаружено у подножия вулкана Козельский.

Как сообщает Следственное управление СКР по краю, решение будет принято по результатам доследственной проверки.

В ведомстве, кроме того, отметили, что на место обнаружения тела мужчины выезжала следственно-оперативная группа.

«Тело погибшего извлечено из промерзшего грунта и доставлено к судмедэкспертам для установления причины смерти. Кроме того, в ближайшее время будут проведены мероприятия, направленные на установление личности мужчины», — подчеркнуто в сообщении.

Ранее сообщал портал iz.ru, спасатели на Камчатке нашли мужчину, пропавшего 5 января во время поездки на снегоходе.