Посетить Камчатку и Сахалин с 1 января иностранцы могут по электронной визе

Иностранные граждане с 1 января 2018 года могут оформить электронную визу для поездки в Камчатский край и Сахалинскую область.

Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ в понедельник, 1 января.

«Применение электронной визы расширено. С ее помощью можно приехать на Камчатку и Сахалинскую область. Для этого новый порядок работы введен в 11 пунктах пропуска», – цитирует сообщение ТАСС.

До этого иностранные граждане могли прибыть в Россию тольку через Владивосток.

Для получения электронной визы иностранным гражданам нужно зайти на сайт МИД РФ и заполнить анкету.

28 июля премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал внукам бывших японских жителей Южных Курил приложить все усилия для разрешения проблемы принадлежности островов. О своем намерении он заявил в ходе встречи с семьями учеников средних школ префектуры Хоккайдо.

«Я хотел бы приложить все усилия для того, чтобы решить проблему принадлежности четырех островов и заключения мирного договора», — сообщил Синдзо Абэ. Его цитирует агентство Kyodo.

Он также заявил, что будет работать над тем, чтобы бывшие жители Южных Курил могли в более удобном формате посещать эти территории.