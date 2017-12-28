На Сахалине с 1 января начинает действовать электронная виза

С 1 января 2018 года иностранцы смогут приехать на Сахалин по электронной визе. Вся необходимая для этого инфраструктура создана, работа технической базы отлажена.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, по упрощенному визовому режиму разрешается пересекать границу в 11 пунктах пропуска. Во Владивостоке это морской пункт и международный аэропорт. В Приморье для этого предназначены железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты «Полтавка» и «Турий Рог», а также морские пункты «Зарубино» и «Посьет». На Камчатке – морской пункт «Петропавловск-Камчатский». На Сахалине — морской пункт пропуска «Корсаков».

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, процедура получения визы довольно проста: иностранный гражданин должен зайти на сайт МИДа и заполнить там анкету, после чего в течение четырех дней ему вы дадут электронную визу. Для этого нет необходимости посещать посольства и консульства и уплачивать консульский сбор.

Министр ранее говорил, что режим электронной визы вводится для привлечения иностранных инвесторов.

Как писал портал iz.ru накануне, в аэропорту Магадана в следующем году начнет действовать режим свободного порта Владивосток. Там тоже можно будет пользоваться электронной визой.