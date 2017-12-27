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Режим свободного порта введут в аэропорту Магадана в 2018 году

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Фото: wikipedia.org
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Режим Свободного порта Владивосток начнет действовать в аэропорту Магадан (Сокол) в следующем году. Об этом сообщил глава Колымы Владимир Печеный. 

В регионе появится возможность использования электронных виз в течение короткого времени, что важно для потенциальных инвесторов и туристов и использования экономических преимуществ резидентов свободного порта. Министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка поддержал идею о том, чтобы у инвесторов было право выбора льготного режима на одной территории. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. Более 130 предприятий являются участниками Особой экономической зоны. На их долю приходится 65% выпускаемой на Колыме промышленной продукции.

Напомним, федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Свободный порт включает 16 муниципальных образований Приморского края, Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской округ Сахалинской области, городской округ Петропавловск-Камчатский Камчатского края и городской округ Певек Чукотки. В октябре президент РФ Владимир Путин поручил распространить режим Свободного порта Владивосток на международные аэропорты Дальневосточного федерального округа.

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