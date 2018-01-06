Пропавшего на Камчатке во время поездки на снегоходе мужчину нашли

Спасатели на Камчатке нашли мужчину, пропавшего 5 января во время поездки на снегоходе. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, мужчина чувствует себя удовлетворительно.

«Его напоили горячим чаем, накормили и везут в село Никольское, где снегоходчика осмотрят медики», — говорится в сообщении.

Напомним, трое жителей села Никольское отправились на прогулку на снегоходе. Когда снегоход сломался, мужчины не смогли вызвать помощь из-за отсутствия мобильной связи.

В итоге двое решили идти за помощью, а третий остался чинить снегоход. Позже он пошел по следам товарищей и обнаружил тело одного из них. Затем он смог найти зону покрытия мобильной связи и вызвал спасателей. Поиски третьего мужчины были организованы в пятницу.

Ранее сообщалось, что водолазы-спасатели освободили застрявшее у берегов Камчатки судно.