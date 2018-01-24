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Суд вынес пожизненный приговор убийце молодой пары в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Городской суд Санкт-Петербурга приговорил в среду, 24 января, к пожизненному лишению свободы Александра Новикова, его сообщнику Александру Виноградову предстоит провести в колонии строгого режима 11 лет. Новиков накануне был признан судом виновным в двойном убийстве, девушку и парня он убил летом 2016 года в доме на Октябрьской набережной.

Телеканал «78» сообщает, что Новиков проведет остаток жизни в исправительной колонии особого режима. Решением суда с осужденных будут взысканы более 7 млн рублей в пользу троих потерпевших.

Следствие в ходе рассмотрения дела доказало, что 2 августа 2016 года преступник ночью проник в квартиру своей бывшей возлюбленной, дубликат ключа от которой сделал заранее. Сестру-близнеца своей экс-сожительницы он ударил ножом более 60 раз, выстрелил в голову ее парня и ударил его ножом в шею. Затем Новиков вместе с Виноградовым похитил из дома ценностей на 500 тыс. рублей.

Убийца вернулся в квартиру на следующий день, убрался и спрятал тела убитых в диван. Там их и обнаружили родственники убитого молодого мужчины.

Накануне СК возбудил дело по факту убийства девушки студентом Бауманки в Москве.

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