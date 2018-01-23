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Прокурор просит пожизненное для убийцы молодой пары в Санкт-Петербурге

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Прокурор запросил для признанного виновным в двойном жестоком убийстве Александра Новикова пожизненное заключение во время прений в Санкт-Петербургском городском суде сегодня, 23 января. Об этом сообщает телеканал «78».

Суд признал виновным Александра Новикова в двойном убийстве молодой пары, сестры-близнеца своей бывшей сожительницы и ее молодого человека, которое произошло в доме на Октябрьской набережной в августе 2016 года.

По информации следствия, обвиняемый с помощью дубликата ключа, сделанного им заранее, в ночное время проник в квартиру бывшей девушки, где не менее 65 раз ударил ножом ее сестру, а затем выстрелил в голову и ударил ножом в область шеи ее сожителя.

Позднее вместе со своим знакомым Александром Виноградовым подсудимый вынес из квартиры ценностей на сумму около 500 тыс. рублей. На следующий день убийца вернулся на место преступления, чтобы сделать уборку и спрятать тела жертв в диван. Там их и нашли родственники молодого человека.

Александра Виноградова суд также признал виновным. Прокурор, учитывая наличие у осужденного малолетнего ребенка, запросил для него 15 лет лишения свободы с отбыванием двух лет в колонии строгого режима. Вынести приговор преступникам должны 24 января.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 22 января на Ломоносовском проспекте в Москве предприниматель 1967 года рождения был застрелен четырьмя выстрелами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 

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