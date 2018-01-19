Начальник отдела крупнейшей угольной компании найден убитым в Москве

Тело 64-летнего начальника отдела промышленного железнодорожного транспорта крупнейшей угольной компании ОАО «СУЭК» было найдено на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

Тело со множественными ножевыми ранениями было обнаружено накануне в подъезде жилого дома на 2-й Останкинской улице на северо-востоке города, передает ТАСС.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ранее, что тело мужчины 1953 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружили днем.

В ходе осмотра на теле были обнаружены не менее 20 колото-резаных ранений. Данные о личности убитого в ГСУ не сообщили.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», передает BFM.RU.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Идет розыск лица, причастного к его совершению.