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СК начал проверку после обнаружения тела бизнесмена в Реутове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела финансового директора одной из московских фирм в квартире дома в подмосковном Реутове. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Тело 59-летнего финансового директора одной из столичных фирм с огнестрельным ранением головы было обнаружено вечером, 22 января. Помимо этого, из той же квартиры медики скорой помощи госпитализировали 58-летнего генерального директора той же фирмы, сообщает «Ридус». По предварительным данным, между мужчинами существовали разногласия на тему финансовых долгов. Установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гендиректор выстрелил в голову своему коллеге из охотничьего ружья, после чего попытался покончить с собой. На месте случившегося следователи обнаружили и изъяли предсмертную записку.

По данным телеканала «360» со ссылкой на «Интерфакс», в убийстве подозревается директор сети ресторанов «Гриль-хаус» Александр Орехов. Погибшим оказался финансист сети Леонид Порохня.

СК проводит доследственную проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее портал iz.ru сообщал, что полиция предлагает 1 млн рублей за информацию об убийце бизнесмена и его сына.

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