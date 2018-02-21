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Тело второго пропавшего охотника найдено близ села Арка Хабаровского края

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Тело второго пропавшего охотника обнаружено близ села Арка в Охотском районе Хабаровского края. Об этом информирует региональный главк МЧС.

Двое жителей села пропали в начале февраля после того, как вышли на снегоходе на охоту. Их транспортное средство было обнаружено спустя несколько дней в 25 км от Арки, оно находилось в промоине реки на глубине больше метра. Позже в 500 м от места происшествия было найдено тело одного из охотников. В поисках участвовали добровольцы из односельчан.

«В 300 м вниз по течению от места происшествия обнаружено тело Андреева Ф.Р. Так как при подготовке места для подъема тела световой день закончился, принято решение поставить ловушки и перенести работы на утро 21 февраля», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее портал iz.ru писал, что охотник в Гайнском районе Пермского края в течение 10 часов добирался на лыжах до ближайшего села Лель, чтобы вызвать помощь для своего друга, который попал в аварию на снегоходе.

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