Мужчина случайно застрелил сына во время охоты на Ставрополье

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка. Мальчик погиб, когда находился на охоте вместе с отцом.

По данным следственного управления СК РФ по региону, мужчина, перезаряжая оружие, случайно выстрелил в сторону ребенка. Сообщается, что от полученного ранения мальчик скончался на месте. Инцидент произошел днем 3 февраля возле поселка Цымлянский в Шпаковском районе.

Портал iz.ru писал о том, что в конце прошлого года мужчина случайно застрелил своего товарища во время охоты в Югре. Он целился в лося, но попал в своего друга, который находился рядом.