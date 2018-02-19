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Пермский охотник 10 часов шел на лыжах за помощью для своего друга

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Охотник в Пермском крае в течение десяти часов добирался на лыжах до ближайшего населенного пункта, чтобы вызвать помощь для попавшего в аварию на снегоходе друга.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, два приятеля приехали в Гайнинский район Пермского края поохотиться. С собой они взяли только мобильные телефоны, при этом они не учли, что в отдаленной части леса связь отсутствует. Во время похода один из охотников серьезно пострадал в аварии на снегоходе и не мог самостоятельно передвигаться. Его друг отправился за помощью в поселок Лель Гайнского района. Добраться до места ему удалось лишь через 10 часов.

Примерно в 14:50 17 февраля в сторону заброшенной деревни вылетел вертолет Ми-8 с врачом-реаниматологом санавиации и бригадой спасателей на борту. Друг пострадавшего охотника сообщил, что оставил приятеля в одном из заброшенных домов. Так как точные координаты местонахождения пациента были неизвестны, найти его удалось лишь через несколько часов. При этом обратно вертолет летел в темное время суток, а пилоты ориентировались лишь по показаниям приборов.

У мужчины была диагностирована черепно-мозговая травма и обморожение ног. По словам главного врача больницы Анатолия Касатова, на настоящий момент состояние пострадавшего стабильно и жизни пациента ничего не угрожает.

В январе два жителя Якутии замерзли насмерть по пути к коневоду в 50-градусный мороз. 

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