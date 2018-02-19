Жители Перми отправили подарок «скрывающему боль» герою мемов

Пермские жители отправили подарки Андрашу Арато, герою популярного мема под названием «Гарольд, скрывающий боль», сообщается в группе «Пермь Активная» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по опубликованным фотографиям, в посылке пермяков находились несколько плиток шоколада, мед и шарф. Также Арато сфотографировал в коробке своего кота, что испугало некоторых пользователей.

«Кота в коробке отправили? Надеюсь, хоть из рук в руки передали, а не почтой», — написал один из пользователей.

Ранее 19 февраля сообщалось, что пермские болельщики сожгли вместо соломенной куклы Масленицы чучело экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова с надписью WADA.