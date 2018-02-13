В Омске организованы поиски двух пропавших девочек

Сотрудники правоохранительных органов Омска и волонтеры приступили к поискам двух 10-летних девочек, которые накануне вечером не вернулись с прогулки. В поисках задействованы 120 человек, передает во вторник УМВД по Омской области.

Сообщение о пропаже детей поступило в полицию в понедельник в 23:00 (20:00 мск). Отмечается, что девочек видели около 19:00 (16:00 мск) у детской площадки возле детской поликлиники на улице 12 декабря, д. 106.

«На розыск несовершеннолетних незамедлительно был ориентирован личный состав УМВД России по городу Омску в количестве 60 человек, задействованы мобильные экипажи, привлечены волонтеры, водители такси, сотрудники частных охранных предприятий», — говорится в сообщении главка.

Ранее портал iz.ru сообщал, что трехлетнюю девочку из России похитили в столице Австрии — Вене.