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В Омске организованы поиски двух пропавших девочек

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Сотрудники правоохранительных органов Омска и волонтеры приступили к поискам двух 10-летних девочек, которые накануне вечером не вернулись с прогулки. В поисках задействованы 120 человек, передает во вторник УМВД по Омской области. 

Сообщение о пропаже детей поступило в полицию в понедельник в 23:00 (20:00 мск). Отмечается, что девочек видели около 19:00 (16:00 мск) у детской площадки возле детской поликлиники на улице 12 декабря, д. 106.

«На розыск несовершеннолетних незамедлительно был ориентирован личный состав УМВД России по городу Омску в количестве 60 человек, задействованы мобильные экипажи, привлечены волонтеры, водители такси, сотрудники частных охранных предприятий», — говорится в сообщении главка.

Ранее портал iz.ru сообщал, что трехлетнюю девочку из России похитили в столице Австрии — Вене.

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