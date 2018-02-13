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Девочку из России похитили в Вене

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Фото: Global Look Press/Markus Heine
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Трехлетняя девочка из России похищена в столице Австрии Вене, возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, неизвестные, вступив в сговор, похитили девочку, гражданку России 2014 года рождения», — приводит «РИА Новости» сообщение источника.

Дело по факту похищения ребенка было возбуждено 8 февраля. Похищение, по данным полиции, произошло 28 декабря 2017 года в отеле «Бьянка» в Вене.

Источник не сообщил о целях похитителей, но подтвердил, что девочка зарегистрирована в России.

Как писал портал iz.ru, в ноябре кубанские судебные приставы вернули двухмесячного ребенка матери после похищения из Нижнего Новгорода. Отец увез малыша в Сочи.

Ранее в феврале житель Петербурга похитил дочь и увез ее в Египет.

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