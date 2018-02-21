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Банки будут предупреждать клиентов о долгах после каждой операции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Госдума приняла во втором чтении законопроект об информировании заемщика кредитором о задолженности и остатке кредитного лимита по кредитной карте. Клиент банка, таким образом, будет получать уведомление по переводу денежных средств и остатке лимита по договору потребительского кредита или займа после каждой операции с использованием платежных карт.

Информацию о текущей задолженности, доступной сумме потребительского кредита и о доступной сумме потребительского кредита с лимитом кредитования по договору потребительского кредита или займа заемщик будет получать по SMS или электронной почте. В настоящее время такая обязанность финансовой организации не закреплена законодательно. Эта мера, говорится в пояснительной записке в документе, «позволит исключить заблуждение клиента о возможных средствах для их использования», сообщает BFM.RU.

Соответствующие поправки внесены в закон «О национальной платежной системе». Данная норма вступит в силу спустя 180 дней с момента официальной публикации закона в случае его принятия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ЦБ запустит онлайн-платформу по выдаче кредитов и страховок.

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