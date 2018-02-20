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Житель Курганской области из-за кредитов инсценировал свою смерть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Житель села Колесниково Кетовского района Курганской области из-за невыплаченных кредитов в 2 млн рублей инсценировал свою смерть. Информацию об этом распространила прокуратура региона.

Мужчина не вернулся с рыбалки в апреле, а в ноябре суд его признал умершим. Но наличие больших долгов и страховки у покойного заставило правоохранителей обратить пристальное внимание на эту ситуацию.

«В феврале 2018 года гражданин, инсценировавший свою смерть, был обнаружен живым и невредимым в селе Лесниково Кетовского района около дома своей гражданской жены, при этом его жизни и здоровью ничего не угрожало», — цитирует прокуратуру ТАСС.

13 февраля жительница Пензы отстояла в суде право не выплачивать задолженность по многомиллионному кредиту, который был взят по ее паспорту, сообщает пресс-служба суда Пензенской области.

Агентство по страхованию вкладов обратилось в суд с исковым заявлением по взысканию долга с жительницы Пензы. Истец утверждал, что женщина взяла в одном из банков кредит в 15 млн рублей, но прекратила выплаты и теперь за ней числится долг в размере 4 330 027 рублей.

В рамках дела была проведена почерковедческая экспертиза, которая установила, что подписи на документах произведены не ответчицей и договор является недействительным. 

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