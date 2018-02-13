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Жительница Пензы отстояла право не выплачивать многомиллионный кредит

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Жительница Пензы отстояла в суде право не выплачивать задолженность по многомиллионному кредиту, который был взят по ее паспорту, сообщает пресс-служба суда Пензенской области.

Агентство по страхованию вкладов обратилось в суд с исковым заявлением по взысканию долга с жительницы Пензы. Истец утверждал, что женщина взяла в одном из банков кредит в 15 млн рублей, но прекратила выплаты и теперь за ней числится долг в размере 4 330 027 рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

На заседании суда женщина отрицала свою вину и факт кредитования в банке. Она аргументировала свою позицию тем, что ее заработная плата составляет 20 тыс. рублей в месяц, а также у нее отсутствует какое-либо имущество, которое можно было бы заложить, исходя из этого банк не одобрил бы ей кредит в 15 млн рублей. Также женщина заявляла, что подписи на документах не ее.

Судом было установлено, что паспорт ответчицы брал ее знакомый, который на тот момент проживал в Москве, якобы для того, чтобы устроить ее на работу. Но через некоторое время он вернул ей документ, сказав, что ничего не получилось. После прекращения платежей банк просил арестовать квартиру женщины в Москве и дорогую иномарку, не проверив, что у «клиентки» банка нет ничего из перечисленного.

В рамках дела была проведена почерковедческая экспертиза, которая установила, что подписи на документах произведены не ответчицей и договор является недействительным. Суд отказал истцу о взыскании с женщины задолженности.

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