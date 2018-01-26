Пенсионер смог вернуть себе квартиру через суд в Пензе

Пенсионер смог через суд расторгнуть договор о пожизненном содержании и вернуть себе квартиру в Пензе, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

В суд с просьбой рассмотреть расторжение договора о пожизненном содержании с иждивением обратился 80-летний мужчина, житель Пензы. Он рассказал, что заключил с жительницей Пензы договор, из которого следует, что она будет оказывать пенсионеру помощь, оплачивать коммунальные услуги, обеспечивать его лекарствами, одеждой, питанием и всем необходимым.

В благодарность за оказание помощи пенсионер передал квартиру в собственность женщины, но как он заявил суду, помощь должным образом не оказывалась. Коммунальные услуги оплачивались нерегулярно. Также было нарушено условие об обеспечении мужчины постоянным проживанием на данной жилплощади, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В суде женщина не смогла предоставить соответствующие доказательства тому, что она предоставляла какие-либо услуги и оказывала помощь пенсионеру. Суд вынес решение в сторону пенсионера и договор об иждивении был расторгнут, квартира возвратилась владельцу.