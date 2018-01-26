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Группа мошенников осуждена за обман банков в Ижевске

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Группа мошенников из 29 человек осуждена за обман шести банков в Ижевске в Республике Удмуртия, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Суд вынес приговор группе мошенников за обман шести банков. В ходе расследования следственными органами было установлено, что группа людей для предоставления им услуг по кредитованию выдавала банкам заведомо ложную информацию о заемщике.

Группа брала в кредит товары и денежные средства. После одобрения кредита на товар, мошенники его забирали и реализовывали. Выплаты по предоставленным услугам не производились, сообщает ИА «Сусанин».

Организатор был признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима. Другие участники преступных деяний были признаны виновными, и им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от двух до трех с половиной лет, в виде испытательного срока от года до трех с половиной лет, некоторым назначены исправительные работы.

Сформировал преступную группу ранее судимый по той же статье житель Ижевска. В общей сложности сумма ущерба оценивается в более чем 1 млн 700 тыс. рублей.

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