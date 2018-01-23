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Жителя Иркутской области обманули при покупке самолета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Житель Иркутской области стал жертвой мошенников при сделке на покупку легкомоторного самолета, мужчину обманули на 200 тыс. рублей. 57-летний житель Братска присматривал самолет по интернету и решил приобрести его в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба главного управления МВД по региону сообщает, что «продавец» потребовал предоплату в 100 тыс. рублей, а затем заявил о необходимости второго платежа. «Однако прибывшего в Санкт-Петербург для завершения сделки жителя Братска никто не встретил, и мнимый продавец перестал выходить на связь», — сообщает «Интерфакс».

Полиция проводит расследование, установлено, что «продавец» в момент переговоров действительно находился в Петербурге. Счет, куда «ушли» деньги, открыт на женщину.

Ранее стало известно, что крупной суммы денег из-за мошенника при покупке автомобиля лишился житель Благовещенска.

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