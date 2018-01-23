Задержан глава ГИБДД Кировской области по подозрению в мошенничестве

Глава УГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан по подозрению в мошенничестве при реализации грузовиков «КамАЗ». Ущерб оценивается в 837 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, с января 2014 года по октябрь 2017 года участники специально созданно мошеннической группы «приобрели 279 сборочных комплектов деталей автомобилей на базе шасси «КамАЗ», реализация которых в России запрещена. Мошенники подделали паспорта транспортных средств, а в ГИБДД обеспечили их государственную регистрацию.

В итоге 279 «КамАЗов» были незаконно проданы, а покупателям был причинен ущерб в размере не менее 837 млн рублей.

После задержания Плотникова ведомство ждет служебная проверка.