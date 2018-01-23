После задержания главы кировского ГИБДД проведут служебную проверку

Служебная проверка будет проведена после задержания начальника ГИБДД по Кировской области Александра Плотникова по подозрению в мошенничестве. Об этом заявило региональное управление МВД.

«Сотрудники службы собственной безопасности органов внутренних дел продолжают проведение оперативных мероприятий. Руководством УМВД России по Кировской области назначено проведение служебной проверки», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Ранее стало известно, что Плотникова задержали по подозрению в создании преступного сообщества и превышении должностных полномочий. Начальник ГИБДД стал фигурантом дела о закупке «КамАЗов». По версии следствия, в 2014-2017 годах автомобили были проданы по подложным документам. Ущерб покупателей правоохранители оценили в 837 млн рублей.