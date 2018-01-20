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Стрелявший в сотрудника ДПС пьяный водитель задержан в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мужчина, который накануне вечером в состоянии алкогольного опьянения пытался выстрелить в голову сотруднику ДПС в подмосковном Лыткарино, задержан. В его отношении заведено уголовное дело, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов», — уточнила Врадий.

По версии следователей, 19 января в районе 17:00 инспектор ДПС заметил на одной из улиц подмосковного города съехавшую в кювет машину. За рулем находился 43-летний мужчина предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Водитель несколько раз выстрелил в направлении сотрудника ДПС из травматического пистолета, однако тот успел увернуться. 

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