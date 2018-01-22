Главу ГИБДД по Кировской области задержали по делу о закупке «КамАЗов»

Начальник ГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан по подозрению в мошенничестве, создании преступного сообщества и превышении должностных полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

«По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.2 ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем) и п. «в» ч. 3 с. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК РФ задержан начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области Александр Плотников», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Плотников стал фигурантом дела о закупке грузовиков «КамАЗ», которые в 2014–2017 годах участники преступной группы продали по подложным документам. Ущерб от их действий оценивается в 837 млн рублей.

Отмечается, что в ближайшее время следствие решит вопрос об избрании Плотникову меры пресечения.

Ранее в понедельник сообщалось, что замглавы администрации Брянска Александр Зубов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 60 тыс. рублей.