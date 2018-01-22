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Главу ГИБДД по Кировской области задержали по делу о закупке «КамАЗов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Начальник ГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан по подозрению в мошенничестве, создании преступного сообщества и превышении должностных полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

«По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159  (мошенничество, совершенное  в особо крупном размере),  ч.2 ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем)  и  п. «в» ч. 3 с. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК РФ задержан  начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области Александр Плотников», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Плотников стал фигурантом дела о закупке грузовиков «КамАЗ», которые в 2014–2017 годах участники преступной группы продали по подложным документам. Ущерб от их действий оценивается в 837 млн рублей.

Отмечается, что в ближайшее время следствие решит вопрос об избрании Плотникову меры пресечения.

Ранее в понедельник сообщалось, что замглавы администрации Брянска Александр Зубов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 60 тыс. рублей.

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