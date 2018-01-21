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Заммэра Брянска Зубов подозревается в получении взятки

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Заместитель главы администрации Брянска Александр Зубов задержан по подозрению в получении взятки в размере 60 тыс. рублей. По версии следствия, за эту сумму чиновник пообещал предпринимателю не сносить рекламный щит. По словам Зубова, он не может прийти в себя после случившегося, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

На время следственных действий он отстранен от должности. Суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца. Фигурантами уголовного дела также стали коммерсантка и ее знакомая, выступившая посредницей. Они контролируют немалую часть рекламного рынка в городе, причем уже не первый год.

Напомним, суд в Петербурге приговорил экс-депутата заксобрания Вячеслава Нотяга к трем годам колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взяток на сумму 1,2 млн рублей. Как установило следствие, в течение почти года парламентарий ежеквартально брал по 300 тыс. рублей от директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко. Обвиняемый утверждал, что часть денег — это спонсорская помощь. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России создают черный список госслужащих-взяточников. Такое наказание коснется тех, кого уволили без возбуждения дела. Фамилия бывшего мздоимца будет опубликована в перечне пять лет.

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