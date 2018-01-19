Прямой эфир

Хакеры разработали новую схему телефонного мошенничества в России

0
Фото: Global Look Press/Markus Scholz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Злоумышленники, желающие завладеть чужими деньгами посредством телефонных звонков, разработали новую схему мошенничества в России. Аферисты через виртуальные АТС звонят клиентам банков с номеров кредитных организаций и выведывают логины и пароли их карт. Об этом «Известиям» сообщили в компании Zecurion, специализирующейся на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания. Наличие мошеннической схемы также подтвердили в компании «Билайн».

По данным экспертов, ущерб от действий злоумышленников превысил 30 млн рублей, пострадавших уже тысячи. Специалисты отмечают, что мошенники работают на основе уже существующей сети и позволяют создать рабочее место в любой точке мира. Месячный расход на проведение махинаций оценивается в 3 тыс. рублей. В частности, злоумышленники оформляют облачную АТС на одноразовую SIM-карту. После этого через веб-интерфейс меняют номер своей станции на номер банка и под видом его сотрудников обзванивают клиентов кредитных организаций, уточняют данные карт и похищают денежные средства.

В компаниях «Инфосистемы Джет» и Positive Technologies подтвердили, что такая мошенническая схема набирает обороты. С одного счета хакеры в среднем похищают около 5–10 тыс. рублей. Число случаев мошенничества уже составляет несколько тысяч.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мошенники звонят россиянам с номеров банков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мошенники изобрели способ звонить за счет граждан
В категории риска оказались прежде всего пенсионеры
Мошенники заработали на лжесайтах авиакомпаний
Стремление сэкономить может стоить всех средств на кредитной карте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017