Хакеры разработали новую схему телефонного мошенничества в России

Злоумышленники, желающие завладеть чужими деньгами посредством телефонных звонков, разработали новую схему мошенничества в России. Аферисты через виртуальные АТС звонят клиентам банков с номеров кредитных организаций и выведывают логины и пароли их карт. Об этом «Известиям» сообщили в компании Zecurion, специализирующейся на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания. Наличие мошеннической схемы также подтвердили в компании «Билайн».

По данным экспертов, ущерб от действий злоумышленников превысил 30 млн рублей, пострадавших уже тысячи. Специалисты отмечают, что мошенники работают на основе уже существующей сети и позволяют создать рабочее место в любой точке мира. Месячный расход на проведение махинаций оценивается в 3 тыс. рублей. В частности, злоумышленники оформляют облачную АТС на одноразовую SIM-карту. После этого через веб-интерфейс меняют номер своей станции на номер банка и под видом его сотрудников обзванивают клиентов кредитных организаций, уточняют данные карт и похищают денежные средства.

В компаниях «Инфосистемы Джет» и Positive Technologies подтвердили, что такая мошенническая схема набирает обороты. С одного счета хакеры в среднем похищают около 5–10 тыс. рублей. Число случаев мошенничества уже составляет несколько тысяч.

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Мошенники звонят россиянам с номеров банков